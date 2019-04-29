2019-04-29T06:41:44+03:00
Общество

Пробки в Челябинске достигли 7 баллов из-за снегопада

В городе произошло больше десятка ДТП
Валентина ВАГАНОВА
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Сильный снегопад парализовал движение во всем городе.Сильный снегопад парализовал движение во всем городе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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«Апрельская зима» застопорила движение в южноуральской столице. Автомобилисты никак не ожидали снегопада в середине весны и давно «переобулись». Некоторые водители даже решили не рисковать, оставили машины и поехали на работу на общественном транспорте.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на этот час в 7 баллов. На некоторых участках заторы образовались из-за аварий. Число ДТП перевалило за десяток.

Сейчас стоит проспект Ленина от улицы Цвиллинга до Российской. А также от улицы Горького до Артиллерийской. Пробка по улице Блюхера от улицы Белорецкая до Рылеева. Пробка на улице Молодогвардейцев от Профессора Благих до Комсомольского проспекта, недалеко от гостиницы «Виктории» ДТП.

Затор на проспекте Победы от кольца возле ТК «Северо-западный» до улицы Молодогвардейцев. Также стоят машины на Шершневском мосту в сторону центра.

Сегодня, 29 апреля, в Челябинске выпал снег. Зима посередине весны уже была в городе пять лет назад. На сегодня МЧС объявило штормовое предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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