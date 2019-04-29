Жители Челябинска очистили от мусора берег Первого озера

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-29T07:53:18+03:00

Активисты наводят здесь порядок уже не первый год

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Выходные жители микрорайона Чурилово провели на субботнике. Инициировали его сами. Через соцсети собрали желающих прибраться на берегу Первого озера. Откликнулись больше двух десятков человек. На уборку пришли даже семьи с детьми.

Некоторые жители взяли на субботник детей. Фото: группа во ВКонтакте «[В] Чурилово | Челябинск»

— Первое озеро является пока что единственной достопримечательностью и местом нашего досуга. Поэтому наш долг стараться содержать его в чистоте. Мы повесили специальные таблички с мотивирующим посылом убрать мусор за собой. Верим, что они принесут свою пользу. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, — написали жители в группе во ВКонтакте «[В] Чурилово».

Жители установили на территории таблички для отдыхающих. Фото: группа во ВКонтакте «[В] Чурилово | Челябинск»

Мусора на берегу было очень много. Активисты наводили порядок несколько часов. Грабли и метлы предоставила управляющая компания. Она же помогла с вывозом мусорных мешков. Жители не первый год очищают окрестности водоема. Субботник на Первом озере стал у «чуриловцев» доброй традицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU