Жители Челябинска очистили от мусора берег Первого озера
Выходные жители микрорайона Чурилово провели на субботнике. Инициировали его сами. Через соцсети собрали желающих прибраться на берегу Первого озера. Откликнулись больше двух десятков человек. На уборку пришли даже семьи с детьми.
Некоторые жители взяли на субботник детей. Фото: группа во ВКонтакте «[В] Чурилово | Челябинск»
— Первое озеро является пока что единственной достопримечательностью и местом нашего досуга. Поэтому наш долг стараться содержать его в чистоте. Мы повесили специальные таблички с мотивирующим посылом убрать мусор за собой. Верим, что они принесут свою пользу. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, — написали жители в группе во ВКонтакте «[В] Чурилово».
Жители установили на территории таблички для отдыхающих. Фото: группа во ВКонтакте «[В] Чурилово | Челябинск»
Мусора на берегу было очень много. Активисты наводили порядок несколько часов. Грабли и метлы предоставила управляющая компания. Она же помогла с вывозом мусорных мешков. Жители не первый год очищают окрестности водоема. Субботник на Первом озере стал у «чуриловцев» доброй традицией.
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ИСТОЧНИК KP.RU