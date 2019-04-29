2019-04-29T09:20:12+03:00
Общество

В День Победы челябинцам бесплатно раздадут шесть тысяч порций солдатской каши

В праздничной афише — 134 события
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинцам раздадут шесть тысяч порций солдатской каши.Челябинцам раздадут шесть тысяч порций солдатской каши.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ох, и вкусна настоящая солдатская каша! Разваренная, с мясом и маслом — настоящий гастрономический праздник. Во время долгих прогулок по праздничному майскому городу хорошо подкрепиться горячим обедом.

Шесть тысяч порций солдатской каши раздадут бесплатно челябинцам по время праздничный гуляний в День Победы. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник городского Управления культуры Элеонора Халикова, полевые кухни встанут в разных районах города — в скверах, парках. Например, в Саду Победы, на Театральной площади, в парке отдыха им. Тищенко, на Кировке.

Там же, в парких и на Кировке горожанам раздадут 10 тысяч Георгиевских ленточек. Уместно напомнить, что знак мужества и доблести повязывают бантом на лацкан пиджака, пальто, платья, но никак не на ручку сумочки, не на джинсы. Не место ленточке на антенне автомобиля.

Полная афиша праздничных мероприятий 9 Мая в Челябинске — здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области
Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска
Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина
Жители Челябинска очистили от мусора берег Первого озера
Пробки в Челябинске достигли 7 баллов из-за снегопада
В Челябинске повторилась «зима в апреле»
Дед Мороз ремонтирует дороги в Челябинской области
«Лучшая мама в мире» пугает жителей Челябинской области
Пенсионерка гуляет с маленькой внучкой по помойкам в Зауралье
Дым от большого пожара затянул один из районов Челябинска
У семьи Вани Фокина забрали машину
В честь Пасхи в Челябинской области устроили грандиозный пожар
Тысячи литров контрафактной водки хранили в гараже два жителя Златоуста
Жительницу Челябинска оштрафовали за пропаганду наркотиков в Instagram
На Южном Урале пенсионерка сломала ногу в трамвае
Южноуральцам предстоит пережить экстремальный перепад температур
Жительница Магнитогорска купила в магазине пасхальные яйца, а они оказались всмятку
В Пасхальную ночь в Челябинске будут курсировать трамваи и троллейбусы
В Челябинской области ужесточили ответственность за продажу вейпов подросткам
На Южном Урале испекли царь-кулич в виде Успенского собора
В Челябинской области подростки нашли недалеко от школы человеческий череп
В Челябинске узников зооконцлагеря оставили в клетках