В День Победы челябинцам бесплатно раздадут шесть тысяч порций солдатской каши

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-29T09:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ох, и вкусна настоящая солдатская каша! Разваренная, с мясом и маслом — настоящий гастрономический праздник. Во время долгих прогулок по праздничному майскому городу хорошо подкрепиться горячим обедом.

Шесть тысяч порций солдатской каши раздадут бесплатно челябинцам по время праздничный гуляний в День Победы. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник городского Управления культуры Элеонора Халикова, полевые кухни встанут в разных районах города — в скверах, парках. Например, в Саду Победы, на Театральной площади, в парке отдыха им. Тищенко, на Кировке.

Там же, в парких и на Кировке горожанам раздадут 10 тысяч Георгиевских ленточек. Уместно напомнить, что знак мужества и доблести повязывают бантом на лацкан пиджака, пальто, платья, но никак не на ручку сумочки, не на джинсы. Не место ленточке на антенне автомобиля.

Полная афиша праздничных мероприятий 9 Мая в Челябинске — здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU