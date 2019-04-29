Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-29T10:25:51+03:00

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Для многих челябинцев апрель запомнится большой коммунальной аварией на Братьев Кашириных. В середине месяца здесь прорвало трубу отопления. Кипяток залил проезжую часть и тротуары. Несколько человек обварили ноги, двоих увезли в ожоговый центр. Их выписали на прошлой неделе.

По этому коммунальному ЧП провела проверку прокуратура. Сегодня, 29 марта, пресс-служба обнародовала ее результаты.

— Причиной аварии стал проржавевший трубопровод. За его состоянием обязана была проследить компания «УСТЭК-Челябинск»: вовремя заметить коррозию и принять меры, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура потребовала, чтобы гендиректор тепловой компании устранил нарушения. А также поручила пересчитать плату за горячую воду и отопление жителям. Поскольку, пока устраняли аварию, тепло в домах отключали.

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ИСТОЧНИК KP.RU