На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-30T08:37:49+03:00

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ДТП произошло утром 30 апреля в Шумихинском районе Курганской области. Машина, перевозившая хлеб столкнулся с иномаркой. От удара грузовик отлетел на обочину и опрокинулся на крышу. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

Судя по фото, половина груза высыпалась на дорогу. Буханки свежего хлеба разбросало по асфальту, а на лотки с выпечкой перевернулся газовый баллон,

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада пожарных.

В настоящее время подробности аварии устанавливаются. О пострадавших ничего пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU