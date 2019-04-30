На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом
ДТП произошло утром 30 апреля в Шумихинском районе Курганской области. Машина, перевозившая хлеб столкнулся с иномаркой. От удара грузовик отлетел на обочину и опрокинулся на крышу. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.
Судя по фото, половина груза высыпалась на дорогу. Буханки свежего хлеба разбросало по асфальту, а на лотки с выпечкой перевернулся газовый баллон,
На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада пожарных.
В настоящее время подробности аварии устанавливаются. О пострадавших ничего пока не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU