В Челябинске троих росгвардейцев задержали с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-30T16:39:32+03:00

Они подготовили их для продажи

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Три бойца Росгвардии попались с поличным в гаражах на Копейском шоссе. Их задержали с килограммовым свертком наркотических веществ. Сотрудники полиции выяснили, что «дурь» их коллеги приготовили для продажи.

Задержанных отправили в СИЗО. Сейчас следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить, откуда у сотрудников силового ведомства такое количество запрещенных веществ.

— Подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что все трое работают во вневедомственной охране. Теперь о карьере в правоохранительных органах можно забыть. Если вину задержанных докажут, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU