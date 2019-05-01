Дизайн эко-автобуса предложили придумать жителям Челябинска

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-01T07:36:16+03:00

Свои работу могут присылать все желающие без ограничений

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Министерство экологии Челябинской области объявило конкурс. Называется он «Хочу раскрасить эко-автобус!». Участникам предлагают придумать дизайн для новых автобусов, которые будут курсировать по Челябинску. В качестве топлива машины используют сжиженный природный газ.

— Работы присылайте по 17 июня 2019 года. Принять участие могут все желающие, без ограничения возраста и профессиональной принадлежности. Состязание проводится по двум возрастным категориям: моложе 18 лет и старше, — сообщили в министерстве.

Положение, условия участия в конкурсе опубликованы на сайте министерства экологии, по всем вопросам можно получить консультацию по телефону 8(351) 264-78-58.

ИСТОЧНИК KP.RU