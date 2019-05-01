Житель Челябинска пытался пронести на зону часы по которым можно звонить

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-01T07:47:50+03:00

Эти часы пытались передать на зону. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

Но сотрудники раскусили его план и изъяли запрещенный предмет

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Последний писк хай-тек моды — умный часы. Такие показывают пульс, следят за физической активностью, выполняют некоторые функции мобильного телефона. Устройство пытался передать с воли своему знакомому в колонии житель Челябинской области.

— В ИК-6, которое расположено в Копейске, посетитель пытался пронести пронести смарт-часы с функцией сотового телефона. На КПП мужчину предупредили о запрещенных к проносу предметов, таких как: средства связи, спиртосодержащие жидкости, дрожжи, деньги, — рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Посетитель сказал, что ничего запрещенного у него нет. Однако когда стали осматривать его посылку, обнаружили умные часы с функциями телефона. Умное устройство позволяет совершать звонки и выходить в интернет автономно от других средств связи.

— В результате свидание не состоялось. Часы изъяты. На правонарушителя составлен административный протокол. Такое современное техническое устройство в копейское исправительное учреждение пытались пронести впервые, — добавили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU