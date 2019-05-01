Впервые за долгие годы на Первомай в Челябинске не вышел верблюд Гриша
Во время демонстрации на 1 мая в честь Дня весны и труда в Челябинске обычно выводили верблюда Гришу. Он живет в одном из конно-спортивных клубов. Содержит его Ассоциация малой энергетики, которая и проходилась с ним на Первомай. Но в 2019 году Гришу на улицах не заметили.
Причина — холода. Организаторы решили не устраивать стресс животному. Но пообещали? что если в следующем году обойдется без погодных сюрпризов, Гриша снова выйдет на шествие.
1 мая в Челябинске проходит традиционный митинг. На него выходят тысячи людей: представители профсоюзов, политики, студенты и простые рабочие. Требуют повышения зарплат и соблюдения условий труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU