На троллейбусе в Челябинске рисуют танк
Ко Дню Победы в Челябинске несколько трамваев и троллейбусов украшают праздничными граффити и наклейками. Подписчики группы «Челябинский транспорт» выложили фото трамвая, следующего по маршруту №16, украшенного к 9 Мая. Но куда большее оживленее вызвали кадры росписи троллейбуса.
На корпусе машины рисуют танк Т-34. А кабину украсит красная звезда. Понятно, что это символы памяти. Но пользователи соцсетей примерили современные реалии на эту инициативу.
— Вот повезет тому кто будет за рулем! Кругом такие маршрутки, а ты на танке!
— Вау, безумно круто! Надеюсь в живую будет еще эффектнее! Интересно, дорого ли подобными граффити раскрашивать транспорт? Не именно танками, а вообще в принципе.
— Думаю не дорого, вон умельцы ночные быстро это делают, было бы накладно, не стали бы. Ну а если на заказ, то цена возрастет, — обсуждают участники группы.
К сожалению, разрисуют только один троллейбус. Фото: группа VK «Челябинский транспорт»
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ИСТОЧНИК KP.RU