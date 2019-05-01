На троллейбусе в Челябинске рисуют танк

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-01T10:16:39+03:00

Роспись приурочили к 9 Мая, но в соцсетях шутят, что это делают дабы пугать маршрутчиков

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Ко Дню Победы в Челябинске несколько трамваев и троллейбусов украшают праздничными граффити и наклейками. Подписчики группы «Челябинский транспорт» выложили фото трамвая, следующего по маршруту №16, украшенного к 9 Мая. Но куда большее оживленее вызвали кадры росписи троллейбуса.

На корпусе машины рисуют танк Т-34. А кабину украсит красная звезда. Понятно, что это символы памяти. Но пользователи соцсетей примерили современные реалии на эту инициативу.

— Вот повезет тому кто будет за рулем! Кругом такие маршрутки, а ты на танке!

— Вау, безумно круто! Надеюсь в живую будет еще эффектнее! Интересно, дорого ли подобными граффити раскрашивать транспорт? Не именно танками, а вообще в принципе.

— Думаю не дорого, вон умельцы ночные быстро это делают, было бы накладно, не стали бы. Ну а если на заказ, то цена возрастет, — обсуждают участники группы.

К сожалению, разрисуют только один троллейбус. Фото: группа VK «Челябинский транспорт»

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ИСТОЧНИК KP.RU