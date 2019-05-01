Ребенок гулял по отвесной стене многоэтажки в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-01T13:18:39+03:00

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1 мая жители Магнитогорска выложили в соцсети кадры, от которых становится не по себе. Мальчик, явно дошкольного возраста или чуть старше, выбрался за окно и буквально гулял по карнизу. В этот момент из окна в другой комнате за ним наблюдал другой ребенок.

Подписчики указывают дом, где сделан кадр — Ленина, 146. Ребенок выбрался на уровне четвертого этажа.

— Мы крикнули и он залез обратно, сейчас все окна закрыли. Я зашла в подъезд и позвонила в квартиры, но дверь никто не открыл, — написала подписчика группы «Черное и Белое Магнитогорск» Анастасия Ильина.

Также очевидцы добавили, что позвонили службу спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU