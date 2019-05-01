2019-05-01T13:18:39+03:00
Происшествия

Ребенок гулял по отвесной стене многоэтажки в Магнитогорске

Люди вызвали службу спасения
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Ребенок бродил по карнизу на уровне четвертого этажа.Ребенок бродил по карнизу на уровне четвертого этажа.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

1 мая жители Магнитогорска выложили в соцсети кадры, от которых становится не по себе. Мальчик, явно дошкольного возраста или чуть старше, выбрался за окно и буквально гулял по карнизу. В этот момент из окна в другой комнате за ним наблюдал другой ребенок.

Подписчики указывают дом, где сделан кадр — Ленина, 146. Ребенок выбрался на уровне четвертого этажа.

— Мы крикнули и он залез обратно, сейчас все окна закрыли. Я зашла в подъезд и позвонила в квартиры, но дверь никто не открыл, — написала подписчика группы «Черное и Белое Магнитогорск» Анастасия Ильина.

Также очевидцы добавили, что позвонили службу спасения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24