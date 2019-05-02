«Трактор» подписал нового игрока, который выигрывал кубок Гагарина
В «Тракторе» продолжается обновление состава. В хоккейный клуб вошел Федор Малыхин. Его амплуа — нападающий.
— Мы рады усилению команды за счет возвращения воспитанников челябинского хоккея. Федор Малыхин — выпускник школы «Трактор», обладатель Кубка Гагарина. Результативный центральный нападающий, набирающий, в среднем, полбалла за результативность в матче. Настоящий мастер, может вписаться в любую хоккейную модель, — прокомментировал контракт с игроком генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.
Ранее стало известно, что челябинский клуб покинули 14 игроков.
Малыхину 29 лет. Рост 182 см. Учился хоккею в школах «Спартаковец» (Екатеринбург) и «Трактор» (Челябинск). В КХЛ играл за «Автомобилист» и «Ак Барс».
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ИСТОЧНИК KP.RU