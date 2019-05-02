2019-05-02T07:46:32+03:00
Общество

В центре Челябинска молодой человек в трусах приставал к девушкам и снимал все на видео

Так он пытался сделать себя популярным в интернете
Андрей АБРАМОВ
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Парень разгуливал в трусах по Кировке и снимал все на видео.Парень разгуливал в трусах по Кировке и снимал все на видео.Фото: кадр с видео
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Сомнительный по качеству и задумке ролик решил выпустить начинающий блогер из Челябинска Колек Брынских. Молодой человек надел кожаный плащ на голое тело. Под ним скрывались трусы с мульт-героем Губкой Бобом. В таком виде парень подходил к гуляющим по Кировке школьницам и демонстрировал им исподнее.

Свой поступок блоггер называл пранком, то есть эпатажным розыгрышем. Большинство девушек на видео, смеясь, убегали. Некоторые остановились на короткий диалог. В общем, шутку оценили.

Само видео опубликовать невозможно, по причине обилия ненормативной лексики в ролике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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