В центре Челябинска молодой человек в трусах приставал к девушкам и снимал все на видео
Сомнительный по качеству и задумке ролик решил выпустить начинающий блогер из Челябинска Колек Брынских. Молодой человек надел кожаный плащ на голое тело. Под ним скрывались трусы с мульт-героем Губкой Бобом. В таком виде парень подходил к гуляющим по Кировке школьницам и демонстрировал им исподнее.
Свой поступок блоггер называл пранком, то есть эпатажным розыгрышем. Большинство девушек на видео, смеясь, убегали. Некоторые остановились на короткий диалог. В общем, шутку оценили.
Само видео опубликовать невозможно, по причине обилия ненормативной лексики в ролике.
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ИСТОЧНИК KP.RU