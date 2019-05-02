Водитель маршрутки в Челябинске возит пассажиров и смотрит видео на YouTube
Экстремальный стиль вождения продемонстрировал водитель маршрутного такси №50 в Челябинске. Пассажиры засняли, как шофер одной рукой придерживает руль, а другой полистывает подборку сервиса YouTube: выбирает понравившийся ролик и смотрит.
Кадры вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Одни придумывают смешные подписи к снимкам:
— Вот это многозадачность!
— А вам слабо?
— У него наверное свой видеоблог...
Другие рассуждает о серьезных вещах:
— И эти люди нас возят! И главное, что ему ничего за это не будет...
— Был же нормальный общественный транспорт: большие автобусы и троллейбусы, ответственные водители. Нет, надо же было кому-то устроить геноцид челябинцев и пересадить всех на маршрутки!
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ИСТОЧНИК KP.RU