Водитель маршрутки в Челябинске возит пассажиров и смотрит видео на YouTube

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-02T11:01:23+03:00

И сделать за это ему ничего нельзя

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Экстремальный стиль вождения продемонстрировал водитель маршрутного такси №50 в Челябинске. Пассажиры засняли, как шофер одной рукой придерживает руль, а другой полистывает подборку сервиса YouTube: выбирает понравившийся ролик и смотрит.

Кадры вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Одни придумывают смешные подписи к снимкам:

— Вот это многозадачность!

— А вам слабо?

— У него наверное свой видеоблог...

Другие рассуждает о серьезных вещах:

— И эти люди нас возят! И главное, что ему ничего за это не будет...

— Был же нормальный общественный транспорт: большие автобусы и троллейбусы, ответственные водители. Нет, надо же было кому-то устроить геноцид челябинцев и пересадить всех на маршрутки!

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ИСТОЧНИК KP.RU