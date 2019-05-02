В Челябинске засняли дерущихся за просрочку у супермаркета пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-02T11:14:35+03:00

Пожилые люди расхватывают товар, который приготовили выбрасывать. Фото: кадр с видео

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Эти кадры сняты в Ленинском районе Челябинска. Мужчина, очевидно сотрудник супермаркета, вывозит тележку к мусорным бакам. В ней просроченная продукция. Но выбрасывать еду ему не приходится. Содержимое телеги разлетается за считанные секунды.

Продукты забирают пенсионеры. Толкаются и стараются схватить побольше. Устраивают настоящую давку, ради просрочки. В России уже неоднократно рассказывали о случаях, когда люди поджидают сотрудников супермаркета у помоек и забирают товар на выброс.

Кстати, многие сетевые магазины прежде чем выкинуть товар, рвут упаковку или заливать его моющим средством. Большинство крупных супермаркетов имеет свои контейнеры, которые закрыты на замок. Но вероятно, некоторые магазины просто выбрасывают продукцию в ящики во дворах.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/706489" frameborder="0"></iframe> Драка за еду.

ИСТОЧНИК KP.RU