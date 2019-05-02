2019-05-02T11:14:35+03:00
Общество

В Челябинске засняли дерущихся за просрочку у супермаркета пенсионеров

Бабушка расхватали товар, который приготовили к выбросу
Андрей АБРАМОВ
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Пожилые люди расхватывают товар, который приготовили выбрасывать.Пожилые люди расхватывают товар, который приготовили выбрасывать.Фото: кадр с видео
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Эти кадры сняты в Ленинском районе Челябинска. Мужчина, очевидно сотрудник супермаркета, вывозит тележку к мусорным бакам. В ней просроченная продукция. Но выбрасывать еду ему не приходится. Содержимое телеги разлетается за считанные секунды.

Продукты забирают пенсионеры. Толкаются и стараются схватить побольше. Устраивают настоящую давку, ради просрочки. В России уже неоднократно рассказывали о случаях, когда люди поджидают сотрудников супермаркета у помоек и забирают товар на выброс.

Кстати, многие сетевые магазины прежде чем выкинуть товар, рвут упаковку или заливать его моющим средством. Большинство крупных супермаркетов имеет свои контейнеры, которые закрыты на замок. Но вероятно, некоторые магазины просто выбрасывают продукцию в ящики во дворах.

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Драка за еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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