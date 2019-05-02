2019-05-02T11:30:12+03:00
Общество

В Сети обсуждают видео, как умные собаки из Челябинска переходят дорогу по «зебре»

Автомобилисты любезно пропустили дворняг
Андрей АБРАМОВ
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Собаки перебежали дорогу по переходу.Собаки перебежали дорогу по переходу.Фото: кадр с видео
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Житель Челябинска Владимир Ярошов выложил в соцсети кадры со своего видеорегистратора. Водитель подъезжает к «зебре» без светофора и становится свидетелем, как по переходу вышагивают две дворняжки.

Сначала собаки осторожничают. Но водители аккуратно притормаживают и пропускают четвероногих пешеходов. Ролик стал поводом для оживленной дискуссии в соцсетях.

— Собаки просто идут по запаху следов человека. Ничего тут особенного и сакрального не вижу.

— Видела как собачки переходили на зеленый свет, на красный стояли. Скорее всего, они ориентировались на стоящие автомобили, так как собаки видят мир в черно-белом цвете.

— Для собачьего носа пешеходный переход воспринимается как «протоптанная дорожка», вот и все.

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Челябинские собаки соблюдают пдд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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