В Сети обсуждают видео, как умные собаки из Челябинска переходят дорогу по «зебре»
Житель Челябинска Владимир Ярошов выложил в соцсети кадры со своего видеорегистратора. Водитель подъезжает к «зебре» без светофора и становится свидетелем, как по переходу вышагивают две дворняжки.
Сначала собаки осторожничают. Но водители аккуратно притормаживают и пропускают четвероногих пешеходов. Ролик стал поводом для оживленной дискуссии в соцсетях.
— Собаки просто идут по запаху следов человека. Ничего тут особенного и сакрального не вижу.
— Видела как собачки переходили на зеленый свет, на красный стояли. Скорее всего, они ориентировались на стоящие автомобили, так как собаки видят мир в черно-белом цвете.
— Для собачьего носа пешеходный переход воспринимается как «протоптанная дорожка», вот и все.
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Челябинские собаки соблюдают пдд.
ИСТОЧНИК KP.RU