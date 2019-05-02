2019-05-02T14:39:02+03:00
Спорт

Стало известно имя первого легионера в обновленном ХК «Трактор»

Им стал 27-летний финн Ессе Виртанен
Андрей АБРАМОВ
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В КХЛ Виртанен ранее не играл. Фото: hctraktor.orgВ КХЛ Виртанен ранее не играл. Фото: hctraktor.org
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Контракты большинства игроков клуба из Челябинска закончились 30 апреля. Многих хоккеистов не стали держать в «Тракторе» и отпустили. Сейчас новое руководство клуба собирает новый состав. 2 мая стало известно, что за черно-белых будет играть финн Ессе Виртане.

— Первый новичок-легионер «Трактора». Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе «гол+пас». Усилит бригады большинства в «Тракторе». В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии, — говорит генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф:

Ессе Виртанену 27 лет. Играл в Финляндии и Швеции. В КХЛ до этого не появлялся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Трактор» подписал нового игрока, который выигрывал кубок Гагарина

Его учили играть в челябинском клубе, но за черно-белых он никогда не выступал (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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