Стало известно имя первого легионера в обновленном ХК «Трактор»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-02T14:39:02+03:00

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Контракты большинства игроков клуба из Челябинска закончились 30 апреля. Многих хоккеистов не стали держать в «Тракторе» и отпустили. Сейчас новое руководство клуба собирает новый состав. 2 мая стало известно, что за черно-белых будет играть финн Ессе Виртане.

— Первый новичок-легионер «Трактора». Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе «гол+пас». Усилит бригады большинства в «Тракторе». В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии, — говорит генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф:

Ессе Виртанену 27 лет. Играл в Финляндии и Швеции. В КХЛ до этого не появлялся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU