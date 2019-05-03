2019-05-03T07:42:30+03:00
Происшествия

Мать с ребенком погибли на пожаре в Челябинской области

Из горящего дома живым успели достать только главу смейства
Андрей АБРАМОВ
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Пожар в Верхнем Уфалее унес жизни двоих человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиПожар в Верхнем Уфалее унес жизни двоих человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В частном секторе Верхнего Уфалея ночью горел двухэтажный дом. Через семь минут после вызова первый пожарный расчет уже примчался на место. Но оказалось, что уже поздно.

— Во время тушения из дома достали тела 29-летней матери и трехлетнего ребенка. Также пострадал глава семейства. Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Для выяснения причин возгорания в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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