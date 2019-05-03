Природные пожары продолжают душить Челябинска

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-03T09:29:20+03:00

Пожар в Чурилово. Фото: кадр с видео

На этот раз трава вспыхнула в Чурилово

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Утром 3 мая пользователь соцсетей Никита Оголихин выложил ролик серьезного пожара по дороге в Чурилово.

— Языки пламени выходят на проспект Давыдова! Лучше объезжайте по Линейной, — написал молодой человек.

В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Из-за засушливой погоды сухостой легко разгорается. А 3 мая объявлено штормовое предупреждение по ветру. Серьезные порывы провоцируют возгорания.

Накануне огонь окружил жилые микрорайоны «Академ Риверсайд». Вдоль Университетской набережной было несколько очагов возгораний.

Пожар в Чурилово.

ИСТОЧНИК KP.RU