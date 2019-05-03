Природные пожары продолжают душить Челябинска
На этот раз трава вспыхнула в Чурилово
Пожар в Чурилово.Фото: кадр с видео
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Утром 3 мая пользователь соцсетей Никита Оголихин выложил ролик серьезного пожара по дороге в Чурилово.
— Языки пламени выходят на проспект Давыдова! Лучше объезжайте по Линейной, — написал молодой человек.
В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Из-за засушливой погоды сухостой легко разгорается. А 3 мая объявлено штормовое предупреждение по ветру. Серьезные порывы провоцируют возгорания.
Накануне огонь окружил жилые микрорайоны «Академ Риверсайд». Вдоль Университетской набережной было несколько очагов возгораний.
Пожар в Чурилово.
ИСТОЧНИК KP.RU