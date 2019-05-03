2019-05-03T09:36:08+03:00
Общество

В Челябинске на троллейбусе нарисовали танк

Мастера закончили работу над праздничной раскраской кузова
Андрей АБРАМОВ
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Троллейбус к 9 Мая готов! Фото из группы VK «Челябинский транспорт»Троллейбус к 9 Мая готов! Фото из группы VK «Челябинский транспорт»
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К празднику 9 Мая по Челябинску начнет курсировать особенный троллейбус. Его кузов украсило граффити танка Т-34. В группе во «ВКонтакте», где новости обсуждают сотрудники челябинского транспорта, водители троллейбусов уже «сражаются» за право сесть за руль нарядного маршрута.

Остается непонятным, по какому курсу будет следовать праздничный троллейбус.

— Вообще эта машина закреплена за маршрутом №5. Но он не особо популярный и его мало кто тогда увидит.

— Говорят, поставят на маршрут №12 Молдавская-АМЗ.

Также ко Дню Победы в Челябинске украсили трамвай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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