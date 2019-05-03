В Челябинске на троллейбусе нарисовали танк
К празднику 9 Мая по Челябинску начнет курсировать особенный троллейбус. Его кузов украсило граффити танка Т-34. В группе во «ВКонтакте», где новости обсуждают сотрудники челябинского транспорта, водители троллейбусов уже «сражаются» за право сесть за руль нарядного маршрута.
Остается непонятным, по какому курсу будет следовать праздничный троллейбус.
— Вообще эта машина закреплена за маршрутом №5. Но он не особо популярный и его мало кто тогда увидит.
— Говорят, поставят на маршрут №12 Молдавская-АМЗ.
Также ко Дню Победы в Челябинске украсили трамвай.
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ИСТОЧНИК KP.RU