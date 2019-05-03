Следственный комитет изучит обстоятельства гибели матери и ребенка на пожаре в Челябинской области
Трагедия случилась в ночь на 3 мая в Верхнем Уфалее. В частном доме начался пожар. Огнеборцы были на месте через семь минут. Достали из полыхающего дома трех человек. Но выжил лишь один.
— Погибли мать и ее двухлетняя дочь. Проводится доследственная проверка. Ожоги получил отец семейства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Остается неизвестным, что стало причиной пожара. Могла замкнуть старая проводка.
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ИСТОЧНИК KP.RU