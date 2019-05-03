Пятого мая в центре Челябинска на полдня ограничат движения транспорта
Спортивный праздник пройдет в столице Южного Урала уже в 87-й раз. По традиции старт и финиш забегов и заездов пройдет на площади Революции.
В администрации Челябинска сообщили, что в воскресенье, 5 мая на время проведения мероприятия центр города закроют для движения транспорта: с 9.30 до 13.30 на отрезке пр-кта Ленина от Цвиллинга до памятника Курчатову. Однако ГИБДД будет открывать движение на дорогах, пересекающих проспект Ленина, в свободные от бегов и заездов «окна».
Парад открытия спортивного праздника начнется на площади Революции в 10.30. Зрители увидят три массовых забега, гонку на лыжероллерах и велогонку, в которых будут участвовать порядка двух тысяч спортсменов — школьники, студенты, представители трудовых коллективов, профессиональные спортсмены из Челябинска и городов области (обязательное условие — южноуральская прописка).
Легкоатлетическая эстафета проводится в Челябинске с 1932, и не прерывалась даже в годы Великой отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU