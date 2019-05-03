Разбойник в медицинской маске устраивал налеты на офисы «быстрозаймов» в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-03T10:40:48+03:00

За это ему грозит до 10 лет колонии

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47-летний житель Башкирии приехал в Магнитогорск, чтобы чинить криминальный беспредел. Мужчину обвиняют в серии разбойных нападений на офисы микрокредитных контор. Дело передали в суд.

На дело обвиняемый выходил в медицинской маски. Брал кухонный нож и врывался в офис займов. Четыре раза он нападал на МФО и забирал деньги.

— За разбой с применением оружия ему грозит до десяти лет колонии. Суда он ожидает в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU