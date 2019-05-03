В ХК «Трактор» вернулся защитник Евгений Назаркин

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-03T11:29:36+03:00

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В КХЛ начался сезон обновления состава команд. Особенно важна эта процедура сейчас для «Трактора». По итогам прошлого сезона коллектив покинули 14 игроков — истекли контракты. Да и руководство в команде поменялось. Новым игроком клуба стал Евгений Назаркин.

— Мы возвращаем своих воспитанников. Евгений Назаркин, прошедший школу «Трактора», призер Молодежной хоккейной лиги, снова в системе клуба. Мощный габаритный защитник с хорошим показателем «плюс-минус». Ждем от перспективного хоккеиста яркой и убедительной игры, — говорит генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Назаркину 22 года. Амплуа — защитник. Играл в «Белых Медведях», «Челмете», «Авангарде» «Сарыарка», «Динамо» (Санкт-Петербург).

Статистика за карьеру: 254 матча, 57 (17+40) очков, +76.

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ИСТОЧНИК KP.RU