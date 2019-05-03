2019-05-03T12:56:29+03:00
Общество

4 мая в Челябинской области будет вновь бушевать ветер

Порывы достигнут 20 метров в секунду
Андрей АБРАМОВ
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4 мая в Челябинской области будет сильный ветер. Фото: Дмитрий Ахмадуллин4 мая в Челябинской области будет сильный ветер. Фото: Дмитрий Ахмадуллин
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В Челябинской области продолжает бушевать сильный ветер. По данным местного гидрометцентра, 4 мая на территории региона ожидаются порывы до 20 м/с.

— Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Несмотря на ветер, погода будет то пасмурной, то ясной. Серьезных ливней не ожидается. Максимум, кратковременные дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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