2019-05-03T13:08:56+03:00
Происшествия

Сбежавших отца и трехлетнюю дочку разыскивают в Челябинске

Папа взял ребенка на выходные и пропал
Андрей АБРАМОВ
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Отец с Лерой исчезли еще 28 апреля.Отец с Лерой исчезли еще 28 апреля.Фото: СОЦСЕТИ
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Челябинские соцсети заполонили фотографии молодого родителя и трехлетней дочки. Их разыскивает мать ребенка. Супруги в разводе. Мужчина взял девочку на выходные и исчез. Это случилось еще 28 апреля.

Мать написала заявление в полицию. Правоохранители пока разбираются в обстоятельствах семейной драмы.

— Ушла с отцом, тот на связь не выходит. Помогите найти дочь. Зовут Лера, три года. Была одета как и на фото, — написала мама ребенка Алена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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