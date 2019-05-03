Спальные районы Северо-Запада Челябинска окутал дым

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-03T15:01:22+03:00

Пожарные тушат сухостой в одном месте, но огонь тут же вспыхивает в другом

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Неспокойно на майские праздники в Челябинске. Тут и там вблизи спальных районов горит сухостой. Накануне пламя окружило «Академ Риверсайд», утром серьезное возгорание в районе Чурилово. А днем 3 мая появилось сильное задымление в районе ЛА «Трактор».

— Дымом заволокло ближайшие районы, дорогу. Все как в тумане, только воняет гарью, — пишут местные жители в соцсетях.

— Устал пожарных вызывать уже. Несколько раз звонил. Приедут, вроде все потушат, как неподалеку опять начинается.

Распространению огня способствует ветреная погода. По прогнозам синоптиков, днем 4 мая ситуация повторится.

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Горит сухостой возле ЛА Трактор .

ИСТОЧНИК KP.RU