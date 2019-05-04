2019-05-04T08:19:30+03:00
Общество

Батареи в Челябинске выключат уже 5 мая

Так решили в мэрии
Лидия ПЕСКОВА
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Главное, чтобы снова не выпал снег.Главное, чтобы снова не выпал снег.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава Челябинска Владимир Елистратов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году батареи остынут чуть раньше, чем завершатся майские праздники, — уже в нынешнее воскресенье, 5 мая.

— Организации, которые обслуживают коммунальную инфраструктуру, жилищный фонд, а также социальные объекты Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему, — говоря т в мэрии.

По традиции, отопление в Челябинске отключают, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов не менее пяти суток подряд.

В субботу, 4 мая, воздух в городе должен прогреться до +20 градусов. На следующей неделе установятся дневные температуры до +25…+29 градусов, ночами также синоптики обещают плюсовую температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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