2019-05-04T09:25:04+03:00
Происшествия

Две тысячи бутылок водки разобьют в Челябинской области

«Комсомолка» узнала, кто потеряет миллионный доход
Лидия ПЕСКОВА
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Водку продавали прямо в гаражах.Водку продавали прямо в гаражах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские из Миасса намерены разбить 2122 бутылки водки. Всю парию алкоголя признали контрафактной и конфисковали у местного предпринимателя, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

37-летний житель Миасса продавал в гаражах алкоголь известной марки. После проверки оказалось, что вся продукцию не имеет отношения к популярному бренду, а сам новоявленный бизнесмен не имеет права заниматься такими продажами.

— Сумма причиненного правообладателю ущерба составила 977 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъяты 2122 бутылки контрафактной продукции. Всю ее уничтожат, — замечают в полиции.

По факту использования товарного знака известного производителя возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозят два года тюрьмы. С мужчины взяли подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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