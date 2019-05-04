Отец вернул матери трехлетнюю дочь, к поискам которой подключился весь Челябинск

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-04T12:48:19+03:00

Девочка была с папой, а папа не отвечал на звонки. Фото: социальные сети.

Женщина ничего не знала о судьбе ребенка несколько суток

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Трехлетняя Лера пропала неделю назад. Отец, который фактически не живет вместе с семьей, взял ребенка на пару дней и исчез. На звонки по телефону мужчина не отвечал, а его мобильный был вне зоны доступа.

Мать крохи выждала пару дней. А когда оговоренные сроки прошли, заявила о пропаже ребенка в полицию. Фото девочки и ее папы женщина поместила в соцсети, моля о помощи в поисках дочки. Возможно, эта огласка и заставила ее супруга вернуть ребенка домой.

— В тот же вечер отец привез Леру домой. Отдал ребенка молча. Почему не отвечал на звонки, не сказал, — говорит мама девочки.

По словам женщины, ребенок чем-то напуган.

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ИСТОЧНИК KP.RU