2019-05-05T06:57:52+03:00
Общество

Через полчаса в Челябинске перекроют центр города

Автомобилистам нужно искать пути объезда: на дороги выйдут легкоатлеты
Ольга АНТОНОВА
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На дороги Челябинска сегодня выйдут спортсмены. Автомобилисты, ищите пути объезда.На дороги Челябинска сегодня выйдут спортсмены. Автомобилисты, ищите пути объезда.Фото: Алексей МИКУШИН
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Временный «кирпич» в воскресенье, 5 мая, появится на проспекте Ленина от ул. Цвиллинга до памятника Курчатову с 9.30 до 13.30. В это время в центре города пройдет традиционные массовые спортивные праздники — легкоатлетическая эстафета, велогонка и состязания лыжероллеров. Ищите альтернативные пути объезда, автомобилисты!

На площади Революции состоится легкоатлетическая эстафета. В прошлом году в ней участвовало более 1,9 тыс челябинцев. Эстафета открывает спортивный летний сезон уже в 87-й раз: впервые ее провели в 1932 г.

В 1-ом мужском забеге эстафеты участвуют сборные команды спортшкол города, коллективов южноуральских предприятий и организаций, сборные команды вузов. Длина этапа — 5945 м.

II смешанный забег пригласит на старт сборные школ Челябинска: от каждого района представлено не менее пяти команд.

III смешанный забег — для областных сборных команд вузов, спортклубов и организаций, команд городов Челябинской области, сборных спортшкол Челябинска, и студентов профессиональных организаций.

Не менее масштабна и велогонка, десятикилометровый маршрут которой проложен по центру города.

8-я гонка на лыжероллерах — это два круга, протяженность дистанции — 3800 м. После первого круга спортсмены, проигравшие более 2 минут, снимаются с дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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