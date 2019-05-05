2019-05-05T08:28:10+03:00
Общество

Жара, жара! В Челябинск идет лето

В День Победы ждем очень теплую погоду
Ольга АНТОНОВА
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Еще немного, и яблони в Челябинске покроются пеной цветения. Наслаждаемся!Еще немного, и яблони в Челябинске покроются пеной цветения. Наслаждаемся!Фото: Ольга Крыльцова
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После затяжных апрельских холодов и ветреных первомайских дней прогноз погоды обещает челябинцам долгожданное потепление. Да еще какое: на пять градусов температура воздуха будет выше климатической нормы с 5 по 9 мая.

Потепление начнется уже после полудня 5 мая. Дневные температуры воздуха +19 +24 градусов. Ветер юго-восточного направления, 3-8 м/с.

В понедельник, 6 мая, днем столбик термометра поднимется до + 25 градусов. Ветер слабый, юго-восточного направления.

Во вторник, 7 мая, согласно прогнозу Челябинского Гидрометцентра, тоже жарко: +25 днем. +15 — в ночные часы.

Среда, 8 мая: +26 градусов днем и +14 ночью, небольшой дождь.

Четверг, 9 мая: + 24 градуса в дневные часы, когда по улицам города прошагает Бессмертный полк. Погода отличная!

10 и 11 мая: +24, +27 градусов днем. Вперед, на грядки: земля истосковалась по вниманию садоводов.

12 и 13 мая: +26 +27 градусов. Наслаждаемся погодой.

Напомним, что 5 мая в Челябинске завершен отопительный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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