В Магнитогорске самолет не может вылететь в Турцию

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-05T12:26:41+03:00

Пока туристы из Магнитогорска не могут понежиться на теплом берегу: самолет до Турции сломался. Фото: Сергей ЕФИМОВ

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Десять часов томятся в аэропорту Магнитогорска пассажиры самолета, который должен был вылететь к турецким курортным берегам. Вылет был назначен на 4.45 5 мая. Однако, до сих пор отдыхающие не покинули пределов родного города.

— Перенесли время вылета. Представитель авиакомпании «Северный ветер» заявил, из-за поломки самолета: не закрывается люк шасси. Мы требовали замену борта, но нам отказали, из Москвы вылетели специалисты по ремонту. А вы бы полетели на таком самолете, рискуя жизнью детей? Борт полный под завязку, половина борта — малыши! Пассажиры не могу повлиять на решения авиакомпании, — сообщила в группе Черное&Белое Магнитогорск социальной сети ВКонтакте пассажирка злополучного борта Татьяна Матвеева.

Татьяна так же добавила, что вместе с семьей прождала вылета более четырех часов и уехали домой. По предварительной информации, вылет назначен на 15.00, но в полдень время вылета нужно уточнить в справочной аэропорта Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU