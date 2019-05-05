2019-05-05T10:38:20+03:00
Общество

В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор

Бронированная машина оснащена противоминным тралом
Ольга АНТОНОВА
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Вот образец боевого трактора на сброчной площадке ЧТЗ. Фото: ГК "Ростех".Вот образец боевого трактора на сброчной площадке ЧТЗ. Фото: ГК "Ростех".
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Знай наших! Легендарный Челябинский тракторный завод (входит в ГК «Ростех») выпустит с конвейера в нынешнем году первый бронированный трактор. Как сообщается на официальной странице Госкорапорации «Ростех» в соцсетях, машина будет оснащена новым противоминным тралом.

— В конструкцию машины внесены изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве. Если трал вдруг наедет на взрывное устройство значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора защитит оператора от последствий взрыва, — пояснили в «Ростехе».

Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом. А еще трактор-тральщик экономически выгоднее танков-тральщиков, ведь тракторная техника намного дешевле танков.

А вот - на площадке у Центрального стадиона в Челябинске. Фото: ГК "Ростех".

А вот - на площадке у Центрального стадиона в Челябинске. Фото: ГК "Ростех".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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