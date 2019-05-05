Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-05T11:28:21+03:00

Все спортсмены Челябинска воскресным утром вышли на старт! Фото: Алексей МИКУШИН

Во время традиционного старта в городе на полдня перекрыли движение транспорта по главной улице

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Проспект Ленина в Челябинске 5 мая превратился в большую спортивную площадку.

С 9.30 и до 13.30 движение транспорта от площади Революции до памятника Курчатову перекрыли ради традиционных спортивных мероприятий – легкоатлетической эстафеты, велогонки и лыжероллерной гонки.

За участников легкоатлетической эстафеты пришли поболеть тысячи горожан. А на старт, по словам организаторов, вышли почти две тысячи участников.

Самым массовым в эстафете (проводится уже в 87й раз) стал первый забег, где состязались мужские команды вузов, спорклубов, спортивных школ города и муниципалитетов региона. Здесь «золото» досталось команде ЮУрГУ.

В забеге школьников первое место у школы №37 (Ленинский район).

В третьем забеге, где соревновались сильнейшие коллективы физкультуры, первым финишную ленту снова пересекла команда ЮУрГУ.

После эстафетных забегов уже в 66-й раз прошла велогонка и в восьмой раз – гонка на лыжероллерах.

Кстати, команды-призеры получили денежные сертификаты на суммы от пяти до 30 тыс руб в зависимости от занятого места.

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ИСТОЧНИК KP.RU