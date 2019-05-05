2019-05-05T12:03:09+03:00
Общество

Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины

В городе стартовало полицейское мероприятие «Оружие-2019»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
За добровольно сданное оружие в полиции еще и денег дадут.За добровольно сданное оружие в полиции еще и денег дадут.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

«Прощай, оружие!», — так могут сказать челябицы, у кого хранится незаконный огнестрельный арсенал. Для профилактики преступлений и правонарушений, связанных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в городе проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2019».

За сданные образцы еще и денег дадут. Например, 35 тыс руб готовы заплатить в полиции за переносной зенитно-ракетный комплекс и 15 тыс руб — за миномет. Противотанковые комплексы оценены в 25 тыс руб. Расценки определены правительством региона два года назад.

— Для сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов челябинцы могут обратиться в дежурную часть районных отделов полиции или к участковому уполномоченному, — объяснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе УМВД России по Челябинску Алина Пирогова.

Поскольку профилактическое мероприятие в Челябинске проводится не первый год, в полиции составили список того, что приносят горожане: охотничьи карабины и газовое оружие.

Кстати, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в России наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор
В огне: в Курганской области введен режим ЧС
В Магнитогорске самолет не может вылететь в Турцию
Жара, жара! В Челябинск идет лето
Через полчаса в Челябинске перекроют центр города
Неизвестные зверски расправились с четырьмя взрослыми и ребенком в Челябинской области
Отец вернул матери трехлетнюю дочь, к поискам которой подключился весь Челябинск
Бесплатные сеансы в кино ждут жителей Челябинска ко Дню Победы
Две машины «Яндекс.Такси» столкнулись в Челябинске
Две тысячи бутылок водки разобьют в Челябинской области
Батареи в Челябинске выключат уже 5 мая
Расчленивший женщину дед задержан в Челябинске
Спальные районы Северо-Запада Челябинска окутал дым
Сбежавших отца и трехлетнюю дочку разыскивают в Челябинске
4 мая в Челябинской области будет вновь бушевать ветер
В ХК «Трактор» вернулся защитник Евгений Назаркин
Разбойник в медицинской маске устраивал налеты на офисы «быстрозаймов» в Челябинской области
Пятого мая в центре Челябинска на полдня ограничат движение транспорта
Следственный комитет изучит обстоятельства гибели матери и ребенка на пожаре в Челябинской области
В Челябинске на троллейбусе нарисовали танк
Природные пожары продолжают душить Челябинска