Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-05T12:03:09+03:00

За добровольно сданное оружие в полиции еще и денег дадут. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

«Прощай, оружие!», — так могут сказать челябицы, у кого хранится незаконный огнестрельный арсенал. Для профилактики преступлений и правонарушений, связанных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в городе проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2019».

За сданные образцы еще и денег дадут. Например, 35 тыс руб готовы заплатить в полиции за переносной зенитно-ракетный комплекс и 15 тыс руб — за миномет. Противотанковые комплексы оценены в 25 тыс руб. Расценки определены правительством региона два года назад.

— Для сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов челябинцы могут обратиться в дежурную часть районных отделов полиции или к участковому уполномоченному, — объяснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе УМВД России по Челябинску Алина Пирогова.

Поскольку профилактическое мероприятие в Челябинске проводится не первый год, в полиции составили список того, что приносят горожане: охотничьи карабины и газовое оружие.

Кстати, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в России наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU