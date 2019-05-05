«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-05T12:39:25+03:00

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Неприятно начался долгожданный отпуск для магнитогорцев, которые решили отправиться в Турцию. Рейс до Анталии был назначен на 04.45 5 мая. Однако из-за поломки самолета вылет отложили. Пассажиры просили заменить борт: отдых начался, пропавшие часы никто не компенсирует. Представители авиакомпании «Северный ветер» заявили, что из Москвы в Магнитогорск вылетели специалисты для устранения неисправности.

— К утру, конечно, все измучились, ведь среди пассажиров много маленьких детей. Мы с мужем и трехгодовалым ребенком вернулись домой, отдохнуть. У нас украли день долгожданного отпуска, который мы так долго планировали: бронировали отель в Белеке, заранее покупали билеты, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пассажирка рейса Татьяна Матвеева.

Татьяна так же сообщила, что только звонила в справочную аэропорта Магнитогорска:

— Сообщили, что самолет починен, что вылет назначен на 17.00. Очень надеемся, что больше откладывать рейс не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU