В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-05T14:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный редактор сайта Хорошие новости Александр Олексюк побывал с дочкой на приеме у врача в поликлинике. Все, слава Богу, хорошо. Получил рецепт и пошел в аптеку, а по дороге обратил внимание на бланк рецепта: ха, так это же бумажечка из нашего светлого, но далекого прошлого. Бланк Минздрава СССР, утвержденный в 1988 году!

Вот, что написал про это на своей страничке в ФБ Александр:

— Вот что значит основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на триста. Кто же думал, что оно так выйдет...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU