2019-05-05T14:48:50+03:00
Общество

В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР

Об этом в социальных сетях сообщил местный журналист
Инна КУМЕЙКО
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Тот самый бланк. Фото: hornews.comТот самый бланк. Фото: hornews.com
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Главный редактор сайта Хорошие новости Александр Олексюк побывал с дочкой на приеме у врача в поликлинике. Все, слава Богу, хорошо. Получил рецепт и пошел в аптеку, а по дороге обратил внимание на бланк рецепта: ха, так это же бумажечка из нашего светлого, но далекого прошлого. Бланк Минздрава СССР, утвержденный в 1988 году!

Вот, что написал про это на своей страничке в ФБ Александр:

— Вот что значит основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на триста. Кто же думал, что оно так выйдет...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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