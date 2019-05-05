В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-05T16:50:24+03:00

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Зауралье объято огнем. Из лесов и полей пламя приходит в деревни. В одном из пожаров погибла 87-летняя пенсионерка. По неподтвержденным пока данным, от огня пострадало еще 10 человек.

Из-за жары и сильного ветра временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС. Запрещено посещение лесов, под запретом продажа спиртного. Власти намерены отменить весеннюю охоту. И все из-за того, что 98% возгораний — это человеческий фактор. Курганцам нельзя палить траву и хворост на подворьях и садовых участках.

Огонь тушит авиация МЧС России. Самолет-амфибия прибыл в аэропорт Кургана из Красноярска и уже сбросил сотни тонн воды в Юргамышском районе.

В пресс-центре ГУ МЧС по Курганской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заявили, что из-за лесных пожаров уже возбуждены три уголовных дела. В скором времени будут возбуждены еще два дела. Кроме того, за сожжение травы оштрафованы пять человек.

Напомним, что только за сутки в Курганской области случилось 162 возгорания. Пламенем уничтожены 84 здания. С огнем борются 455 человек, работает 110 единиц техники. Благодаря слаженной работе пожарных и помощи местных жителей огонь отступил от более чем 900 жилых домов. Кров сохранен для 2,5 тыс человек.

Огонь тушит авиация МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU