2019-05-05T19:35:28+03:00
Происшествия

В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона

Жители просят участкового провести проверку
Людмила СТЕПАШКИНА
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Хулиганы на балконе. Фото: Инцидент Миасс.Хулиганы на балконе. Фото: Инцидент Миасс.
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Этот пост выложила в группе Инцидент Миасс свидетель происшествия. Она написала:

— Улица Нахимова, дом 3, второй подъезд, 10-й этаж. Трое мальчишек бросали яйца и бутылки из под пива вниз. Одна разбилась возле колеса велосипеда, на котором мальчик переезжал дорогу. На наши замечания они ответили матом. Докурили и демонстративно выкинули бычки. Подниматься к ним мы не стали, представляю, что там можно было услышать. Им еще нет и 14 лет и наказания не будет. Слава Богу, что бутылка пролетела мимо мальчика.

Подростки запросто могли убить прохожего выброшенной бутылкой! Фото: Инцидент Миасс.

Подростки запросто могли убить прохожего выброшенной бутылкой! Фото: Инцидент Миасс.

Жители Миасса требуют под постом, чтобы полиция провела проверку и урезонила хулиганов:

- Если эти глупые мальчишки останутся безнаказанными, то и дальше будут творить беспредел. Добром это не кончится. Участковый обязан найти их и устроить им взбучку.

- Надо органам опеки заняться! Дети и бутылки из-под пива! Это что там за родители такие? Надо проверить семью.

- Дети наше отражение. Вот и весь ответ...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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