В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
Этот пост выложила в группе Инцидент Миасс свидетель происшествия. Она написала:
— Улица Нахимова, дом 3, второй подъезд, 10-й этаж. Трое мальчишек бросали яйца и бутылки из под пива вниз. Одна разбилась возле колеса велосипеда, на котором мальчик переезжал дорогу. На наши замечания они ответили матом. Докурили и демонстративно выкинули бычки. Подниматься к ним мы не стали, представляю, что там можно было услышать. Им еще нет и 14 лет и наказания не будет. Слава Богу, что бутылка пролетела мимо мальчика.
Подростки запросто могли убить прохожего выброшенной бутылкой! Фото: Инцидент Миасс.
Жители Миасса требуют под постом, чтобы полиция провела проверку и урезонила хулиганов:
- Если эти глупые мальчишки останутся безнаказанными, то и дальше будут творить беспредел. Добром это не кончится. Участковый обязан найти их и устроить им взбучку.
- Надо органам опеки заняться! Дети и бутылки из-под пива! Это что там за родители такие? Надо проверить семью.
- Дети наше отражение. Вот и весь ответ...
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ИСТОЧНИК KP.RU