Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-06T04:27:34+03:00

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Многие жители Челябинской области ездили на кладбища в начале мая. Некоторые были неприятно удивлены, увидев на могилах своих родных... рекламу. Фирма предлагает обновление памятников. И предприниматель не придумал ничего лучше, чтобы прилепить свои объявления прямо на памятники.

— Сказать, что мы были в шоке — это мягко! Мама расстроилась. Спрашивает: «У наших памятников, правда, такой плохой вид? Что люди скажут…» Но памятники у близких в нормальном состоянии: буквы читаемы, портреты видно четко, могилы не заброшены и убираются регулярно. Вопрос к тем, кто вешает такие объявления на чужие памятники: вам спится нормально? Почему вы не даете объявления в газете? Денег жалко? Памятники — это частная собственность! Причем вешают свои бумажки на ухоженные могилы, к заброшенным не подходят. Никогда не обращусь к ним! — написала Ульяна Малышева в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

И таких постов не один. Возмущенные люди звонили по указанным в объявлениях телефонам. Им ответили, что клеили рекламу на те памятники, где стерлись надписи. Вот такая «забота».

Фирма утверждает, что оставляет объявления только там, где стерлись надписи на памятниках. Но это вранье! Фото: vk.com/ozersksecret

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ИСТОЧНИК KP.RU