Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Жительница Челябинской области разыскивает владельца квадрокоптера в соцсетях.
— Недалеко от РК «Бумеранг» сегодня квадрокоптер сблил женщину с ног. Хорошо, что попал не в голову... Владельцы так и не объявились. Чья потеряшка? — написала 3 мая Любовь Юрьевна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Дальность полета у этого квадрокоптера небольшая. Но хозяин на месте происшествия не объявился. А ведь квадрокоптер на фото стоит около 20 тыс. руб.
— Видимо, побоялся, что получит штраф поболее за причиненный здоровью ущерб. Ведь полостями эта машинка может хорошо порезать, — комментируют подписчики группы.
Кстати, использование некоторых квадрокоптеров в городе требует разрешения и специальной регистрации.
— В этом деле много нюансов. Например, когда я при помощи квадрокоптера снимал демонстрацию 1 мая, ко мне подходили полицейские и спрашивали про разрешение, — прокомментировал подписчик группы Андрей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU