Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-06T04:46:44+03:00

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Жительница Челябинской области разыскивает владельца квадрокоптера в соцсетях.

— Недалеко от РК «Бумеранг» сегодня квадрокоптер сблил женщину с ног. Хорошо, что попал не в голову... Владельцы так и не объявились. Чья потеряшка? — написала 3 мая Любовь Юрьевна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Дальность полета у этого квадрокоптера небольшая. Но хозяин на месте происшествия не объявился. А ведь квадрокоптер на фото стоит около 20 тыс. руб.

— Видимо, побоялся, что получит штраф поболее за причиненный здоровью ущерб. Ведь полостями эта машинка может хорошо порезать, — комментируют подписчики группы.

Кстати, использование некоторых квадрокоптеров в городе требует разрешения и специальной регистрации.

— В этом деле много нюансов. Например, когда я при помощи квадрокоптера снимал демонстрацию 1 мая, ко мне подходили полицейские и спрашивали про разрешение, — прокомментировал подписчик группы Андрей.

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ИСТОЧНИК KP.RU