Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
На длинных выходных в мае многие жители Челябинской области традиционно любят полакомиться шашлыком. Но далеко не все готовят его сами. Поэтому у шашлычных в эти дни хорошая прибыль. Но с такими заведениями нужно быть осторожнее. В соцсетях люди утверждают, что отравились.
— Администратор кафе даже не нашла сил извинится. А человеку от вашего шашлыка было плохо весь вечер! — написал в группе «ВКонтакте» житель Магнитогорска Денис Бородин.
После праздников соцсети также заполонили посты о плохо приготовленном шашлыке.
— Хотел порадовать семью: купил пять порций шашлыка. Куски сухие, жилистые, да еще и с костью попались, — написал Александр Еремин про кафе в Магнитогорске.
— 1 мая заказали на работу шашлык. Мясо на вид красивое, а на вкус отвратительное. Будто его отварили без соли и маринада, а потом просто подогрели на углях, — пожаловалась во «ВКонтакте» Айгуль Усманова.
Бывает, блюдо выглядит неплохо, а вот вкус... Фото: Айгуль Усманова.
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ИСТОЧНИК KP.RU