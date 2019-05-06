Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-06T05:31:27+03:00

В соцсетях появилось много жалоб на плохо приготовленное мясо

Изменить размер текста: A A

На длинных выходных в мае многие жители Челябинской области традиционно любят полакомиться шашлыком. Но далеко не все готовят его сами. Поэтому у шашлычных в эти дни хорошая прибыль. Но с такими заведениями нужно быть осторожнее. В соцсетях люди утверждают, что отравились.

— Администратор кафе даже не нашла сил извинится. А человеку от вашего шашлыка было плохо весь вечер! — написал в группе «ВКонтакте» житель Магнитогорска Денис Бородин.

После праздников соцсети также заполонили посты о плохо приготовленном шашлыке.

— Хотел порадовать семью: купил пять порций шашлыка. Куски сухие, жилистые, да еще и с костью попались, — написал Александр Еремин про кафе в Магнитогорске.

— 1 мая заказали на работу шашлык. Мясо на вид красивое, а на вкус отвратительное. Будто его отварили без соли и маринада, а потом просто подогрели на углях, — пожаловалась во «ВКонтакте» Айгуль Усманова.

Бывает, блюдо выглядит неплохо, а вот вкус... Фото: Айгуль Усманова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU