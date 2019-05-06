Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали

СЕГОДНЯ 05:41 2019-05-06T06:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозреваемый в зверском убийстве 70-летний челябинец будет сидеть за решеткой на время следствия. Такое решение на днях вынес Ленинский районный суд. Он заключил пенсионера под стражу до 7 июля.

— Обвиняемый состоит на учете у психиатра. В суде он пояснил, что долгие годы страдает провалами в памяти. Пенсионер попросил отправить его под подписку о невыезде, сказав, что он «безобидный». Но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Старика обвиняют в том, что он расчленил свою соседку, а части тела выбросил. В день убийства соседи выпивали дома. Вдруг завязалась ссора. Словами пенсионер не ограничился, стал избивать гостью. Затем схватил что-то со стола, что именно не помнит, и ударил соседку по голове. Удар был смертельным. Затем он попытался замести следы.

Днем 3 мая прохожие нашли женские ноги возле дома №89 по улице Магнитогорская. Остальные части тела обнаружили в квартире старика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU