Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Подозреваемый в зверском убийстве 70-летний челябинец будет сидеть за решеткой на время следствия. Такое решение на днях вынес Ленинский районный суд. Он заключил пенсионера под стражу до 7 июля.
— Обвиняемый состоит на учете у психиатра. В суде он пояснил, что долгие годы страдает провалами в памяти. Пенсионер попросил отправить его под подписку о невыезде, сказав, что он «безобидный». Но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Старика обвиняют в том, что он расчленил свою соседку, а части тела выбросил. В день убийства соседи выпивали дома. Вдруг завязалась ссора. Словами пенсионер не ограничился, стал избивать гостью. Затем схватил что-то со стола, что именно не помнит, и ударил соседку по голове. Удар был смертельным. Затем он попытался замести следы.
Днем 3 мая прохожие нашли женские ноги возле дома №89 по улице Магнитогорская. Остальные части тела обнаружили в квартире старика.
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ИСТОЧНИК KP.RU