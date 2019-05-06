В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-06T06:08:54+03:00

Хозяева спасли лису Алису со шкуродельни. Так она и стала домашней. Фото: Соня Давыдова, соцсети.

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4 мая в городе Миассе Челябинской области потерялась домашняя чернобурая лиса по кличке Алиса. В последний раз ее видели в районе поселка Северные Печи.

— Малышка напугана, просто так в руки не дается. Любит куриное мясо. Нашедшему — вознаграждение. Мы ее любим и ждем! — написала хозяйка животного Соня Давыдова в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Лису уже находили местные жители и давали об этом объявление также во «ВКонтакте». Но приехавшие на место хозяева не смогли поймать бедняжку. Испугавшись, животное прошмыгнуло в дыру в заборе и вновь пропало.

Алиса забежала во двор к жительнице Миасса, но там ее поймать не удалось. Фото: Елена Лунина.

Хозяйка лисы рассказала ее историю.

— Мы ее забрали со шкуродельни. Буквально спасли лисе жизнь. Она хозяина знает, но еще не на сто процентов домашняя. Всего полгода с нами, — объяснила Соня.

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ИСТОЧНИК KP.RU