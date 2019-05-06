В Челябинской области из детского дома пропал подросток

СЕГОДНЯ 06:12 2019-05-06T06:46:02+03:00

Если вы знаете, где находится эта девушка, позвоните в полицию по номеру 02.

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В Каслях ищут 16-летнюю воспитанницу детского дома Валерию Бурмистрову. Она пропала 4 мая. Поиски ведут сотрудники детдома, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировку в соцсетях. В комментариях знакомые девушки написали, что она могла отправиться в поселок Береговой, там у нее живет бабушка.

Приметы Валерии: рост 161 см, среднее телосложение, длинные черные волосы. Была в черной болоньевой куртке, светло-синих джинсах, черных мокасинах с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерии, позвоните по телефонам 8-900-095-52-67, 8-952-525-99-24 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU