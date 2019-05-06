Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
На станции Дубровка в Коркинском районе грузовой поезд насмерть сбил молодую жительницу. По предварительным данным, девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист сигналил ей, пытался остановить многотонный состав, но расстояние было слишком малым. От полученных травм 31-летняя девушка скончалась на месте. Инцидент произошел вечером 4 мая.
— Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила свидетелей. Пока все указывает на несчастный случай. Проверка продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU