Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-06T08:48:50+03:00

За шашлык в лесу придется заплатить штраф до 4 тысяч. Фото: Евгения ГУСЕВА

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По прогнозу синоптиков, на этой неделе придет аномальная жара. Днем столбики термометров будут показывать до +27 градусов. Отличная погода для вылазок на природу. Вот только о шашлыках в лесу стоит забыть. На Южном Урале действует особый противопожарный режим — высок риск возникновения природных пожаров.

В соседних Курганской и Оренбургской областях уже который день борются с огнем в лесах. Стихия подобралась к домам, горят деревни. В Челябинской области обстановка пока под контролем. Но все спецслужбы находятся в состоянии повышенной готовности.

— Халатное отношение жителей к безопасности, дает серьезные поводы к беспокойству. Так, с 1 по 5 мая зафиксировано 501 возгорание травы на общей площади более 1200 га. Огонь тушили 2,5 тысячи человек и 726 машин. Помимо этого возникло 67 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 682,5 га, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве призывают южноуральцев не разжигать костры в лесу, не сжигать траву на участках. Об этом же попросил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Инстаграме.

Кстати, если поймают, придется заплатить штраф: физлицам до 4 тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч, юридическим — до 400 тысяч.

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, если заметили возгорание в лесу?

Единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.

Региональная диспетчерская служба по тушению лесных пожаров 8 (351) 261-65-54.

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ИСТОЧНИК KP.RU