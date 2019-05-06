Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Отделение почтовой связи 454000 завтра, 7 мая, поменяет адрес. Оно переедет из здания на ул. Кирова, 161 в помещение на ул. Кирова, 2 — это отделение 454084. В нем добавят операционные окна, чтобы успеть обслужить всех посетителей.
Клиенты, в том числе корпоративные, смогут по-прежнему получить весь спектр почтовых услуг. А отправить корреспонденцию и посылки можно будет в любом ближайшем отделении связи.
Центральное отделение перенесут на Кирова, 2 временно.
— Новое помещение для постоянного размещения отделения уже определено. Сейчас ведутся работы по заключению договора аренды, — рассказали в пресс-службе УФПС Челябинской области.
По всем вопросам, связанным с работой центрального почтового отделения, можно обращаться по телефону Челябинского почтамта 8 (351) 266-00-95.
ИСТОЧНИК KP.RU