Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-06T09:18:21+03:00

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Отделение почтовой связи 454000 завтра, 7 мая, поменяет адрес. Оно переедет из здания на ул. Кирова, 161 в помещение на ул. Кирова, 2 — это отделение 454084. В нем добавят операционные окна, чтобы успеть обслужить всех посетителей.

Клиенты, в том числе корпоративные, смогут по-прежнему получить весь спектр почтовых услуг. А отправить корреспонденцию и посылки можно будет в любом ближайшем отделении связи.

Центральное отделение перенесут на Кирова, 2 временно.

— Новое помещение для постоянного размещения отделения уже определено. Сейчас ведутся работы по заключению договора аренды, — рассказали в пресс-службе УФПС Челябинской области.

По всем вопросам, связанным с работой центрального почтового отделения, можно обращаться по телефону Челябинского почтамта 8 (351) 266-00-95.

ИСТОЧНИК KP.RU