В Челябинской области ограничат движение машин
Ограничение на движение фур по федеральным трассам в Челябинской области вводится с 20 мая по 31 августа. Условия для запрета жаркая погода: от +32 градусов и выше.
— Но большегрузы продолжат движение по ночам и утром, с 22.00 до 10.00, — пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
На какие авто распространяется запрет? К категории «тяжеловесов» относятся транспортные средства (с грузом и без), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок. Нормы установлены постановлением правительства РФ.
На какие транспортные средства временный запрет не распространяется:
— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
— на технику для строительства и ремонта дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU