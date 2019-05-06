2019-05-06T10:06:06+03:00
Общество

В Челябинской области ограничат движение машин

«Комсомолка» узнала, для кого повесят временный «кирпич», а кто поедет дальше
Ольга АНТОНОВА
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В жару на федеральных трассах большегрузам перекроют движение.В жару на федеральных трассах большегрузам перекроют движение.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ограничение на движение фур по федеральным трассам в Челябинской области вводится с 20 мая по 31 августа. Условия для запрета жаркая погода: от +32 градусов и выше.

— Но большегрузы продолжат движение по ночам и утром, с 22.00 до 10.00, — пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На какие авто распространяется запрет? К категории «тяжеловесов» относятся транспортные средства (с грузом и без), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок. Нормы установлены постановлением правительства РФ.

На какие транспортные средства временный запрет не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на технику для строительства и ремонта дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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